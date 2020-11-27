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Kayode, UEFA maçlarında 4’te 4 yaptı

DG Sivasspor’un Nijeryalı deneyimli golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Spor 27.11.2020, 10:54
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Kayode, UEFA maçlarında 4’te 4 yaptı
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DG Sivasspor’un Nijeryalı deneyimli golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Sezon başında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor’a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 4 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig’de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ müsabakasında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 4’te 4 yapmayı başardı.
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