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Kayode oyuna girdi, golünü attı

DG Sivasspor’un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, İH. Konyaspor karşısında oyuna girer girmez golünü attı.

Spor 11.04.2021, 17:50
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Kayode oyuna girdi, golünü attı

DG Sivasspor’un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, İH. Konyaspor karşısında oyuna girer girmez golünü attı.

Süper Lig’de Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da Olarenwaju Kayode rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 68. dakikasında sahneye çıkan Kayode, Hakan Arslan’ın pasıyla topu kaleye gönderdi. 27 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Mustapha Yatabare’nin yerine oyuna giren Kayode, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.
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