Kayaklı Koşu Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonalarına Muş’ta hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcuları, dünya ve Avrupa şampiyonalarına Muş’ta asfalt üzerinde yaptıkları çift antrenmanla hazırlanıyor.

Türkiye’yi, Avrupa’da temsil edecek olan kayaklı Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcuları, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için kondisyon çalışması yapıyor. Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde antrenmanlarını sürdüren milli sporcular, haftanın 6 günü 2’şer saat ağırlık ve güç antrenmanları gerçekleştirerek yarışlara hazırlanıyor. Asfalt üzerinde güce dayalı çalışma yürüten sporcular, Türk bayrağını Avrupa’da göndere çekmek için ter döküyor.

Amed Oğlağo: “200 üzerinde yarışa katıldım”

Kayakta birçok başarıya imza atan milli takım sporcusu ve aynı zamanda Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Amed Oğlağo, 11 yıldır kayaklı koşuyla ilgilendiğini söyledi. Oğlağo, “24 yaşındayım. Kayaklı koşu sporunu yapıyorum. 7 yıldır milli takım sporcusuyum. 200 üzerinde yarışa katıldım. Çok sayıda madalyam var. Şu anda tekerlekli kayak antrenmanlarıma devam ediyorum. Haftanın 6 günü 2’şer saat antrenman yapıyorum. Şu anda kışa hazırlık yapıyorum. Hedefimiz şubat ayında yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Antrenmanlarımızı üniversite yerleşkesinde yapıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan üniversite Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Berna Yılmaz: “Yazın asfalt üzerinde, kışın ise kar üzerinde antrenman yapıyoruz”

Muş Alparslan Üniversitesi Antrenörlük Bölümü’nde eğitimine devam eden milli sporcu Berna Yılmaz da yaklaşık 10 yıldır bu sporu yaptığını ifade etti. Şu anda biatlon (kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği kış sporu) ve Dünya Avrupa Şampiyonası için hazırlandığını belirten Yılmaz, “Asfalt üzerinde kondisyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tekerlekli kayak kayıyoruz. Yazın asfalt üzerinde, kışın ise kar üzerinde antrenman yapıyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Günde en az iki saat çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“50 sporcumuzun 20’si aktif milli sporcu”

17 yıllık sporculuk kariyerinin ardından yaklaşık 10 yıldan bu yanadır da antrenörlük yaptığını dile getiren Antrenör Fehmi Oğlağo ise, “50 sporcumuz var. 50 sporcumuzun 20’si aktif milli sporcudur. Yaz mevsiminde antrenmanımızı tekerlekli kayak üzerinde kışa ön hazırlık için yapıyoruz. Sporcularımızın 4’ü olimpiyatlara hazırlanıyor, 4’ü de İtalya’da yapılacak olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Burada kros ve dağ antrenmanları yaptırıyoruz. Kondisyon ve güç depolamaları için çift antrenman yaptırıyoruz. Bir grup sabah, bir grup da öğleden sonra antrenman yapıyor. Antrenmanlarımız yaş gruplarına göre değişiyor” diye konuştu.