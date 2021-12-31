banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Kaya Muzaffer Ilıcak’dan yeni yıl mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Spor 31.12.2021, 12:03
Kaya Muzaffer Ilıcak’dan yeni yıl mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yeni yıl mesajında 2020-2021 yıllarının pek çok üzüntü verici hadiselerin üst üste yaşandığını aktararak, "2022 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi. Ilıcak, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 yıllarında neredeyse dünya gündeminin tamamında ana gündem olan korona virüs salgını insan yaşamını etkileyen en önemli sorun olarak karşımıza çıktı. Korona virüs maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele edebiliriz mücadelede örnek olabiliriz. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı milletçe mücadele verdiğimiz ve hayatlarımızda derin izler bırakan bir yılı geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2022 yılına hazırlanmalıyız. Geride bıraktığımız süreçte yaşama dair her alanda dengeleri etkileyen ve yoğun mücadele gerektiren salgında birçoğumuz yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü, birçoğumuzda yakalandığı hastalığı atlatmanın sevincini yaşadı. Yeni yılın, başta Türk sporuna ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar getirmesini arzu ediyorum. Ayrıca bütün branşlardaki olimpik olan olmayan bakanlıklarımıza bağlı resmi federasyonlarımıza sporcularına, ülkemize dünya ve olimpiyatlarda temiz başarılar kazandırmalarını, her zaman hırslı, mücadeleci, özveriyle çalışarak, yüreklerini ortaya koyarak bayrak -ülke sevgisiyle, ülkemize madalyalar kazandırmalarını bekliyoruz. 2022’in, devletimize, ailelerimize, spor camiamıza ve gençliğimize birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, amacımızın sadece spor olmadığını ülkemizin geleceğini ve umutlarını taşıdıkları spor başarısının ’Temiz spor, temiz nesil’ sloganı ile dünyaya örnek olan bir yıl olmasını yürekten diliyorum. Devletimizin ve bütün birimlerimizin uyuşturucu ile mücadele hususunda yaptığı pek çok önemli çalışmalar vardır. Terör örgütlerinin dünyadaki geçim kaynağı uyuşturucu ve doping malzemeleri olduğunu biliyoruz. Ailelerimize ve çocuklarımıza bağımlılığın ve dopingin çirkin ve kanlı yüzünün, sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünyada gençliğin ciddi tehlikesi olan bu hastalığı iyi anlatmalıyız. Bağımlı olmadan da, doping yapmadan hayatlarının daha mutlu kaliteli ve başarılı olacağını gençlerimize önemli rol model olabilecek başarılı insanlarımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Bunun için ailelerimizle, öğretmenlerimizle, spor hocalarımızla, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olgusu ancak gençlerimize sahip çıkarak yol göstererek gerçekleşir. Yeni ümitler ve beklentilerle 2018 yılına giriyoruz. Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Yeni yılın ailemize milletimize, Türk-İslam ve insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesi dileklerimle. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde bütünleşmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisiyle, geleceğimizin teminatı uyuşmayan gençliğimizle hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8