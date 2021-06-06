banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Katalonya’da zafer Miguel Oliveira’nın

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin yedinci yarışını Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira kazandı. Bu sonuçla Red Bull KTM Factory Racing takımı 2021 sezonunda ilk birinciliğini kazanmış olduğu belirtildi. MotoGP’de gelecek yarış 20 Haziran’da Almanya’da koşulacak.

Spor 06.06.2021, 16:59
Katalonya’da zafer Miguel Oliveira’nın

Dünyanın önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin yedinci yarışını Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira kazandı. Bu sonuçla Red Bull KTM Factory Racing takımı 2021 sezonunda ilk birinciliğini kazanmış olduğu belirtildi. MotoGP’de gelecek yarış 20 Haziran’da Almanya’da koşulacak.

Motor sporlarının önemli organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2021 takviminin yedinci yarışını Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira kazandı. Bir önceki yarış olan İtalya’da podyumun ikinci basamağına çıkan Oliveira, Barselona’da birinciliğe ulaştı. MotoGP takviminin yedinci yarışı olan Katalonya Pisti’ndeki yarışın sonucuyla birlikte Red Bull KTM Factory Racing takımı da sezonun ilk birinciliğini elde etmiş olduğu belirtildi.

Oliveira, liderliğin sürekli el değiştirdiği mücadelede damalı bayrağın altından birinci geçmeyi başardı. Red Bull sporcuları Johan Zarco ikinci, Jack Miller ise mücadeleyi üçüncü tamamladı. MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezonunun sekizinci yarışı 20 Haziran’da Almanya’da koşulacak.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu