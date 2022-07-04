banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Kastamonuspor’a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu

Kastamonuspor’un kulüp tesislerinde, ikinci kez gelen haciz neticesinde eşyalara el konuldu.

Spor 04.07.2022, 18:56
Kastamonuspor’a bir kez daha haciz geldi, tesisteki eşyalara el konuldu

Kastamonuspor’un kulüp tesislerinde, ikinci kez gelen haciz neticesinde eşyalara el konuldu.

Kastamonuspor İsmail Dikmenli Tesislerine, 27 Aralık 2017’de Metehan Babaş döneminde Nihat Ataç tarafından kulübe aktarılan 700 bin TL karşılığındaki alacak için, faiz ve dosya masraflarıyla birlikte oluşan 1.5 milyon TL’nin tahsilatı çerçevesinde icra görevlileri geldi.

Ekipler tesislerdeki tüm eşyalara el koydu.

Yorumlar (0)
27°
açık