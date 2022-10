Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına başladı

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımıyla karşılaşacak olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklara başladı.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımını konuk edecek. Elemelerdeki ilk 4 karşılaşmasını mağlubiyetle bitiren ve henüz puanla tanışamayan Kastamonu Belediyespor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kastamonu Merkez Kapalı Spor Salonu’nda Antrenör Claus Mogensen gözetiminde çalışmalara başlayan Kastamonu Belediyespor’un antrenmanına sakatlıkları süren oyuncular katılmadı. Kastamonu Belediyespor - Lokomotiva Zagreb karşılaşması 15 Ekim Cumartesi günü Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 17.00’da oynanacak.

Hazırlıkları ile ilgili konuşan Antrenör Claus Mogensen, hafta sonu deplasmanda oynadıkları ve 31-29 yenildikleri Norveç kulübü Storhamar Handball Elite maçının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

“Önde götürdüğümüz karşılaşmaların sonunu getiremiyoruz”

Önde götürdükleri maçların sonunu getiremediklerini belirten Mogensen, “Bu aslında son 2 maçtır başımıza geliyor. Bu durumun tecrübesizlikten olduğunu düşünüyorum. Ancak bu durumun ileriki maçlarda bizlere tecrübe kattığını ve bu sorunu ileriki maçlarda düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Takımımızın birçok oyuncusu sakat durumda. Ama biz elimizden geldiğince sahaya tam kadro çıkmak, geçen haftaki kadromuz ne ise onlarla birlikte sahada yer almak istiyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’da puan almayı çok istiyoruz”

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise Storhamar Handball Elite karşısında 60 dakika boyunca mücadele ettiklerini belirtti. Norveç deplasmanına maçı almak için gittiklerini aktaran Serpil İskenderoğlu, “Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynuyorsanız bir maçı kazanmak gerçekten çok zor. Son saniyeye kadar mücadele etmek gerekir ve küçük hatalar maçın sonucunu belirler. Biz son 6 dakikada o hataları yaptık. Karşımızdaki takım da çok güçlü değil ama galiba biz biraz yendik havasına, yeniyoruz stresine giriyoruz galiba. Maç sonlarında her zaman bu başımıza geliyor. Böyle olunca daha fazla stres yapıp daha fazla hata yapıyoruz. Bu durum da maçın sonucuna yansıyor. Bu küçük hatalar bize maç kaybettiriyor” şeklinde konuştu.

"Artık ilk puanımızın tadına varmak istiyoruz"

Her maça ilk Avrupa puanını almak için çıktıklarını söyleyen İskenderoğlu, “Avrupa’da puan almaya o kadar açız ki, o kadar çok istiyoruz ki. Bütün takım arkadaşlarım adına bunu söylüyorum. Her zaman da söylediğim gibi bizim yaptığımız hatalar maçın sonucunu belirliyor. Büyük bir hayal kırıklığı ile salondan ayrılıyoruz. Birçok sonuç da beklemediğimiz skorlar ile bitiyor. Bizim açımızdan her seferinde toparlanmak, geri dönmek hiç kolay değil. Her hafta oynadığımız maçı unutup önümüzdeki maça hazırlanmak psikolojik olarak da gerçekten büyük mücadele gerektiriyor. Hafta sonu oynayacağımız maçı evimizde oynayacağız. Artık kaçarı yok. Öyle maçı almak istiyoruz. Artık ilk puanımızın tadına varmak istiyoruz. Sahaya yenmek için çıkacağız” ifadelerini kullandı.

"Kariyerimi bu sene bitiriyorum"

Sezon sonu hentbol kariyerini noktalayacak olan Serpil İskenderoğlu, hentbol kariyerini noktalamadan önemli bir başarıya imza atmak istediğine değinerek “Hentbol kariyerim boyunca Avrupa Kupalarında birçok maç oynadım. Kastamonu Belediyespor ile birlikte çok güzel başarılar elde ettik. Ama son 2 senedir şampiyonlar ligindeyim. Kariyerimde daha önce böyle bir ligde oynamadım. Bu seneki yani son sezonumdaki hedefim bu guruptan çıkmaktır. Çünkü seneye böyle bir şeye şansım olmayacak. Kariyerimi bu sene bitiriyorum. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyorum” dedi.