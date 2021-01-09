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Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk maçında puanları paylaştı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Gurubu ilk maçında sahasında konuk ettiği MKS Perla Lublin ile 20-20 berabere kaldı.

Spor 09.01.2021, 22:20
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Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk maçında puanları paylaştı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Gurubu ilk maçında sahasında konuk ettiği MKS Perla Lublin ile 20-20 berabere kaldı.

Avrupa Hentbol Kupası EHF CUP’ta B Grubu’nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, gurubun ilk karşılaşmasına çıktı. Kastamonu Belediyespor (KBSK), Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ekibiyle Kastamonu Merkez Yeni Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı şekilde başlayan Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı 10-9 önde kapadı.

İkin yarıya da daha hızlı başlayan Kastamonu Belediyespor, MKS Perla Lublin’e oyununu kabul ettirerek farkı açmaya başladı. İkinci yarının 25’inci dakikasına gelindiğinde Kastamonu Belediyespor, MKS Perla Lublin karşısında farkı 4’e kadar çıkardı. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın son 5 dakikasına 4 farkla önde girmesine rağmen karşılaşmadan 20-20 berabere ayrıldı. Son topları iyi kullanamayan ve hücumlardan eli boş dönen Kastamonu Belediyespor, Avrupa heyecanına yeni salonda çıktığı ilk maçında berabere kalarak başlamış oldu.

Dünyaca ünlü Norveçli sporcu Amanda Kurtovic ile Nina Zulic, 5’e gol atarak takımını sırtlayan oyuncular oldu. MKS Perla Lublin’de ise, Marta Gega 6 gol atarak takımını sırtladı ve sahanın en skorer oyuncusu oldu.

“Lublin’e karşı 20 gol yememiz iyi bir savaş ortaya çıkardığımızı gösteriyor”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, maçın sonunda 6’ya 5 oynanılmasına rağmen berabere kaldıklarını hatırlatarak, “Bu şekilde karşılaşmanın bitmesinden dolayı çok üzgünüm. 4 farkla öndeydik. Kim söyledi benim için iyi bir savunması vardı diye ama ben de Kim için söyleyebilirim, çünkü 4 sayı ile öndeyken maç berabere geldi. Bu da onların iyi bir savunmasının olduğunu gösteriyor. Oyuncular için maç zordu çünkü hakemler yüzünden oyun çok fazla durdu. Bizim açısından zor bir maç oldu. Bizim yeni oyuncularımız var, onlarla birlikte oynamak biraz zordu. Çünkü sadece iki antrenman yapabildiler. İnanıyorum ki önümüzdeki haftalarda daha iyi olabiliriz. Çünkü bizler iyi savaşıyoruz, ilk defa bir maçın sonunu iyi oynayamıyoruz” diye konuştu.

Amanda Kurtovic’in sadece kendileriyle iki antrenman yapabildiğini söyleyen Thomsen, “İki yeni oyuncumuz daha var. Lublin’e karşı 20 gol yedik, bu iyi bir savaş ortaya çıkardığımız göstermiş oluyor. İki antrenmanlı oyuncuları maça koyuyoruz o yüzden onların birlikte oynayabilmeleri biraz zor, onlara zaman tanımak lazım. Bu arkadaşlarımız zamanla daha da iyi olacaklar, takıma adapte olacaklar” diye konuştu.

“1 puan aldığımız için takımım adına mutluyum”

MKS Perla Lublin Antrenörü Kim Rasmussen ise, her iki takımın da iyi oynadığını belirterek, “Kastamonu bizleri zorladı. Bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama çok fazla oyun durdu. Bazen zemin sorundu, bazen de hakemler durdurdu. Her iki takımda buna rağmen iyi işler çıkardı. Takımım adına mutluyum 1 puan aldığımız için. Kızlarım, maçtan önce ne konuştuysak onları yaptılar, konsantrasyonlarını sonuna kadar tuttular. Maçın sonunda iki dakikamızda vardı buna rağmen farkı kapatıp beraberliği yakaladık. Mutluyum” dedi.

“Her iki takım da iyi bir mücadele verdi”

Kastamonu Belediyespor Hentbolcusu Betül Yılmaz da, “Çok iyi mücadele ettik, son 5 dakikaya kadar Helle’de söyledi hele savaşmadığımızı kimse söyleyemez. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler çıkardık. Sadece 6’ye 5 oyunda onlara yenildik ve onların kalecisi iki kurtarış yaptı ve maç berabere bitti. Ama iki takımda iyi mücadele etti” şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu’nda Rusya’dan Lada, Fransa’dan Nantes Atlantique ve Polonya’dan MKS Perla takımlarıyla eşleşmişti.
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