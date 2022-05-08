Kastamonu Belediyesi Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu, finalde Konyaaltı Belediyesi’ni 34-30 mağlup eden Kastamonu Belediyesi oldu.

Ankara THF Spor Salonu’nda düzenlenen Dörtlü Final’in final maçını Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetirken, başa baş mücadele ile geçen karşılaşmanın ilk yarısını Kastamonu Belediyesi 18-15 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında farkı koruyan Kastamonu Belediyesi, ikinci kez Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

Final maçına takımlar, "Baş Tacı Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun" pankartı ile çıkarken; THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Başkanvekili Kenan Gökmen ve THF Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Mine Kılıç, oyuncular ve maçın hakemlerine karanfil takdim etti.

Final maçının ardından düzenlenen törende Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Kastamonu Belediyesi GSK’ya kupası ve madalyaları THF Başkanı Uğur Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Kastamonu Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü tarafından takdim etti. İkinci olan Konyaaltı Belediyesi’ne ise madalya ve şiltini THF Başkanvekili Kenan Gökmen ve THF Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Mine Kılıç verdi.

Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final’de ’En Değerli Oyuncu’ seçilen Jovanka Radicevic’e, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ödülünü verdi.

Türkiye Kupası’nda daha önce dört kez final oynayan Yenimahalle Belediyesi SK, iki kez (2015, 2017) kupayı kazanma başarısı gösterdi. Üç kez final oynayan Kastamonu Belediyesi bir kez (2021) kupayı müzesine götürmüştü.

Salon THF

Hakemler: Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü Hatipoğlu

Konyaaltı Belediyesi: Isabella Noelle Mben Bedıang, Monika Janeska (5), Dönegül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk (9), Tuğba Sungur, Merve Özkaşıkçı, Ceylan Aydemir (2), Alexandra Sannıkova (1), Zeljana Stojak, Şükran Beytekin, Sanja Premovic (3), Alena Ikhneva (3), Beyzanur Türkyılmaz (2), Ivana Gakidova (5), Halime Tuana Arslan, Fulya Naime Bozyurt

Kastamonu Belediyesi: Marina Rajcıc, Elif Sıla Aydın (1), Yağmur Toprak, Serpil İskenderoğlu, Nurceren Akgün Göktepe, Neslihan Çalışkan (4), Betül Yılmaz (5), Halime İslamoğlu, Ceren Demirçelen (5), Jovanka Radıcevıc (7), Sara Kovarova (3), Merve Durdu, Kübra Sarıkaya (1), Cansu Akalın (3), Milena Raicevic (5)

Sarı Kartlar: Nurceren Akgün Göktepe, Kübra Sarıkaya (Kastamonu Belediyesi)

2 Dakika Cezaları: Dönegül Bozdoğan (2), Ceylan Aydemir (Konyaalatı Belediyesi), Nurceren Akgün Göktepe (2), Ceren Demirçelen (2), Jovanka Radıcevıc, Merve Durdu (Kastamonu Belediyesi)

Yeni Mahalle Belediyesi üçüncü oldu

Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final’de bugün oynanan 3.’lük maçında Yalıkavakspor’u 41-23 mağlup eden Yeni Mahalle Belediyesi üçüncü oldu. Karşılaşmayı Ahmet Koç ve Nedim Güneş ikilisi yönetti.