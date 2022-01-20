Kasımpaşa’nın yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında NEF Stadı’nda karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Alınan sonuçla lacivert-beyazlı takım, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Son mağlubiyetini ligin 17. haftasında sahasında Sivasspor’a karşı alan lacivert-beyazlı takım, 5 maçlık seride 1 beraberlik 4 galibiyet alarak 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Üst üste 4. galibiyet

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste de 4. galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlılar ligin 19 ve 20. haftasında sahasında Altay ve Hatayspor’u mağlup ettikten sonra deplasmanda oynanan Giresunpor ve Galatasaray maçlarında da 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.