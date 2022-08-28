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Kasımpaşa’da Sportif Direktör Emir Saraç istifa etti
Kasımpaşa’da Sportif Direktör Emir Saraç görevinden ayrıldı.
Spor 28.08.2022, 16:35
Kasımpaşa’da Sportif Direktör Emir Saraç görevinden ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç görevinden istifa etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç’a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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