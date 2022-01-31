Kasımpaşa’da Jorgensen ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, Nicolai Jorgensen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa sezon başında transfer ettiği Danimarkalı forvet oyuncusu Nicolai Jorgensen ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Jorgensen. Kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Nicolai Jorgensen’e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 15 maçta 2 gole imza atmıştı.