Kasımpaşa’da Hakan Kutlu dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu’ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."