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Kasımpaşa’da 3 ismin ilk Süper Lig maçı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor.
Spor 08.08.2022, 19:35
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa, Başakşehir’e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda yeni taransferler Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor. İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Sami Uğurlu önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:
“Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Recep Yemişçi, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Ben Ouanes ve Stephane Bahoken”