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Almanya Başbakanı Scholz: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için yüksek maliyetlere yol açan büyük bir hata olur”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı.
Kasımpaşa: "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."
Kasımpaşa: "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."
Spor 19.02.2022, 14:17
Kasımpaşa: "Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."