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Kasımpaşa, Uros Spajic’i renklerine bağladı
Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic’i transfer etti.
Spor 31.01.2022, 15:23
Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic’i transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, defans oyuncusu Uros Spajic’i renklerine bağladı. 28 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Spajic, bu sezon Krasnodar forması ile ligde 11 maçta görev aldı.