Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
İSTANBUL (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.
Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan sarı-siyahlı takım, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sakatlığı süren Macar oyuncu Kevin Varga, karşılaşmada forma giyemeyecek. Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.