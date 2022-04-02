Kasımpaşa Süper Lig’de ilk peşinde

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek. İstanbul temsilcisinin, rakibine karşı Süper Lig’de galibiyeti bulunmuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 13.30’da Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Ligde son 3 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçen İstanbul ekibi, Güneydoğu temsilcisini yenerek hem çıkışını sürdürmeyi hem de rakibine karşı Süper Lig’deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 38 puan ile 13. sırada yer alırken Gaziantep Futbol Kulübü ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 12. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 6. randevu

Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugüne kadar ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Gaziantep temsilcisi rakibine 3 kez üstünlük kurarken 2 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. Kasımpaşa bugüne kadar rakibini ligde mağlup etmeyi başaramadı. Söz konusu müsabakalarda Kasımpaşa’nın 7 golüne karşılık kırmızı-siyahlılar 14 gol ile karşılık verdi.

Paşa’da Sami Uğurlu farkı

Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile çıktığı 13 Süper Lig müsabakasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye boyun eğen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı toplam 38 puanın 27’sini Sami Uğurlu yönetiminde son 13 maçta aldı.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-1 yenerek son veren Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ile karşılaştığı sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kazanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yarın saat 13.30’da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.