Kasımpaşa şampiyonu alkışlarla karşıladı
SÜPER LİG’İN 34. HAFTASINDA OYNANAN KASIMPAŞA-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MÜCADELESİ ÖNCESİ KASIMPAŞALI FUTBOLCULAR, GEÇTİĞİMİZ HAFTA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEYEN BAŞAKŞEHİR’İ SAHAYA ÇIKARKEN ALKIŞLARLA KARŞILADI.
Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Kasımpaşalı futbolcular, geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı.
Süper Lig’in 34. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - Başakşehir müsabakası öncesi geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Başakşehir alkışlarla karşılandı. Mücadele öncesi futbolcuların sahaya çıktığı sırada ev sahibi ekip Kasımpaşa’nın futbolcuları geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir’i alkışlayarak tebrik etti.
Turuncu-lacivertli futbolcular alkışlar arasında zemine gelirken, yapılan karşılamanın ardından lacivert-beyazlı takımdan Başakşehir kaptanı Visca ve Teknik Direktör Okan Buruk’a çiçek takdim edildi.
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