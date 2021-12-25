Kasımpaşa sahasında kazandı

İSTANBUL (AA) - 12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Mortadha'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Evren Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası içi sol çaprazda son çizgiye yakın bir noktada Zeki Yıldırım'ı çalımladıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Lis, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Thiam'dan seken top arka direkte Donk'un önünde kaldı. Donk'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

40. dakikada Altay'ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Brecka'nın ceza sahası dışı sol çaprazda yaptığı hata sonucunda topu önünde bulan Poko, pasını Paixao'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Paixao'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

52. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Kazımcan Karataş ile girdiği ikili mücadelede Mortadha'nın yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Eysseric'in tamamlamak istediği topu Lis, iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

67. dakikada Altaylı futbolcu Cebrail Karayel kırmızı kart gördü. Cebrail ile girdiği ikili mücadelede Evren Eren Elmalı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, 65. dakikadan da sarı kartı bulunan Cebrail Karayel'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne kaldı. Yusuf'un altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.

88. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Mortadha, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mortadha'nın rakip oyuncuyu çalımlamasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, puanını 15'e çıkardı. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan ve galibiyet özlemi 12 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu, "Çok diri, isteyen ve doğru kurguları sahaya yansıtan bir Kasımpaşa vardı. Müsabakada istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Altay'ın güçlü yönlerini ve zaaflarını doğru analiz ettiğimizi görüyoruz. Maçın hakimiydik. Kanatları kullanarak ve merkezde Umut'un etkili oyunu, Ahmet Emin Engin ile Mortadha'nın savunma arkası koşularıyla birçok pozisyon bulduk. Bu maçla şanssızlığımızı da kırdığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini belirten Uğurlu, "İkinci yarıda daha istekli ve coşkulu olacağız. Amacımız, oyun kurgusuna uyarak belli bir planla hareket etmek. Daha fazla çalışarak bu eksiklerimizi gidereceğiz. İyi oyuncularımız var. Üçüncü bölgede oynamak isteyen bir takımız. Rakip sahada daha etkili oluyoruz. Kendi yarı sahamızda oynarsak ciddi zaafları olan bir takımız. Oyun stratejisine bağlı, beraber isteyen ve coşkulu bir takımla 2. yarıya başlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altay cephesi

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'de 12 maçtır galip gelemediklerini belirterek, "Teknik adamlık hayatımdaki en uzun kötü seriyi yaşıyoruz. Yaşadığım ve yetiştiğim camia. Üzerimdeki etkisi herkesten fazla. Zor bir dönem yaşıyoruz. Bunu mutlaka aşacağız." ifadelerini kullandı.

Takıma güvendiğini belirten Mustafa Denizli, "Zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu takımın iyi yerlerde olacağına kimsenin şüphesi yok. Yaşadığım üzüntü herkesten fazla. Sezon başında planladığımız 2 transferi gerçekleştiremedik. Devre arasında imkanlar elverirse bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, yaşanan kötü gidiş nedeniyle istifa konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili bir soruyu, "Öyle bir şey gündeme gelmez. Niye gelsin? Bu takımın ve camianın ne olduğunu biliyorum. İlk defa böyle bir seriyle karşılaşıyoruz. Hepsini aşacağız. Benim hayatım iddialarla geçti. Hayatta bir iddian varsa bunların altından kalkarsın." şeklinde yanıtladı.