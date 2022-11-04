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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçında gerginlik
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasında Ankaragücü kulübünün yöneticileri ve Kasımpaşa taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek olayların büyümesini engelledi.
Spor 04.11.2022, 22:06
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasında Ankaragücü kulübünün yöneticileri ve Kasımpaşa taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek olayların büyümesini engelledi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlarken müsabakanın 85. dakikasında Anastasios Ankaragücü’ne beraberliği getiren golü kaydetti. Golün ardından tribünde tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli takımın Ankara’dan gelen yöneticileri ile Kasımpaşalı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Ankaragücü’nün beraberliği yakalaması ile protokol tribününde gole sevinen Ankaragücülü yöneticilere lacivert-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri araya girerek yatıştırdı.