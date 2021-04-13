Kasımpaşa, Malatya'da takıldı
Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getiren mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmalarında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Helenex Yeni Malatyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 13 maça çıkarken, Kasımpaşa ise üst üste ikinci beraberliğini aldı.
Kasımpaşa haftayı 37, Helenex Yeni Malatyaspor ile 35 puanla tamamlamış oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
(Maçkolik)