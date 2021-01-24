Kasımpaşa ile Sivasspor 21. randevuda

Süper Lig’in 21. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak olan Kasımpaşa ile DG Sivasspor, birbirlerine 21. kez rakip olacak.

Kasımpaşa ile Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 7, Kasımpaşa´nın da 5 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 56 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 27 gol gördü.

İstanbul´da oynanan 10 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 4 kez de rakibine mağlup oldu. Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak.

Sivasspor’da 3 isim sınırda

Sivasspor´un Kasımpaşa ile oynayacağı maçta 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Çalımbay’ın Kasımpaşa karnesi

Kasımpaşa’ya rakip olduğu son 7 Süper Lig maçının 5’ini kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, geride kalan 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Çalımbay, bu galibiyetlerin tamamında en az ikişer gol sevinci yaşadı.

Yiğido 5 maçtır mağlup olmuyor

Süper Lig’de Sivasspor 5 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Kasımpaşa ise ligde 2 maçtır yenilgi yüzü görmedi.