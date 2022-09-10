Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda

Kasımpaşa ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacakları karşılaşma ile ligde 37. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 22-7 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Paşa ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6 puan topladı.

37. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 71 golüne, lacivert-beyazlılar 36 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. İki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda 3 maça çıktı

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 2 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Cimbom, Antalyaspor ve Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 0-0 berabere kaldı.

4 golün 3’ü Gomis’ten

Galatasaray bu sezon oynadığı 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılıların kaydettiği 4 golün 3’ü Fransız forvet Bafetimbi Gomis’ten geldi. Diğer golü ise Gaziantep FK oyuncusu Stelios Kitsiou kendi kalesine attı.

Galatasaray’da Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören defans oyuncusu Abülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında görev oynayamayacak.

Yeni transferlerden Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica, Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alacak. Buruk yaptığı açıklamada, sadece Mata’nın biraz süreye ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.