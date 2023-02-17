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Kasımpaşa, Gaziantep FK’da forma giyen Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç’ı sezon sezonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Gaziantep FK’da forma giyen Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç’ı sezon sezonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 17.02.2023, 15:18
Kasımpaşa, Gaziantep FK’da forma giyen Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç’ı sezon sezonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.