Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının devre arasında tartışma çıktı

Kasımpaşa’nın Gaziantep FK’yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik meydana geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK’yi konuk ederken, ev sahibi ekip karşılaşmanın 22. dakikasında Hajradinovic’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip 35. dakikada Djilobodji’nin golüyle öne geçerken, Kasımpaşa ise 41. dakikada Muleka’nın attığı golle 10 kişi kalmasına rağmen eşitliği sağladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi. Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.