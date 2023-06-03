Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR’ı Özgür Yankaya

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftada günün maçlarının Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Beşiktaş’ın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçında Özgür Yankaya VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında bugün 6 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen olacak. Maçın VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacakken, Birincioğlu’na AVAR olarak Gamze Durmuş Pakkan ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Süper Lig’de 74 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, saat 19.00’da Kasımpaşa’ya konuk olacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR’da ise Erkan Ergin ve Volkan Ahmet Narinç bulunacak.

Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasının VAR’ı Emre Malok

Günün diğer karşılaşmasında Trabzonspor, saat 19.00’da sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nün düdük çalacağı maçta, Serkan Çimen ve Yusuf Bozdoğan yardımcılıklarını yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Maçın VAR koltuğunda Emre Malok, AVAR’da ise Koray Gençerler ve Mustafa Sönmez görev yapacak.

Kayserispor-Ankaragücü maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

Ligde son iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Hakem Cihan Aydın’ın düdük çalacağı mücadele de saat 19.00’da başlayacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu’na AVAR olarak Hüseyin Göçek ve İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

Adana Demirspor-Başakşehir karşılaşmasının VAR’ı Neslihan Muratdağı

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile saat 19.00’da karşılaşacak. Müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta’nın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Maçın VAR koltuğunda Neslihan Muratdağı oturacakken, Muratdağı’nda AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.

Ümraniyespor-Giresunspor karşılaşmasının VAR’ı Mustafa İlker Coşkun

Ligden ilk düşen ekip olan Ümraniyespor, ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak isteyen Giresunspor’u ağırlayacak. Aynı saatte başlayacak kritik müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacakken, AVAR’da Suat Arslanboğa ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.