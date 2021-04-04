Kasımpaşa- Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 32. haftasına 64 puanla 2. Galatasaray'ın 3 puan önünde giren Beşiktaş'ın 64 puanı bulunuyor.

Siyah Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de kritik maçta görev yapamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş kendi evinde 3-0 kazanmıştı.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre, Larin