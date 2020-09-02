Kasımpaşa Alan Lima Carius’u kadrosuna kattı
KASIMPAŞA, SON OLARAK AVUSTURYA LİGİ EKİPLERİNDEN ST. PÖLTEN TAKIMINDA FORMA GİYEN BREZİLYALI ORTA SAHA OYUNCUSU ALAN LİMA CARİUS’U KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.
Kasımpaşa, son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden St. Pölten takımında forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius’u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa, yeni transferlerini duyurmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Feyzi Yıldırım ve Yasin Dülger’in ardından orta sahaya da takviye yaptı. Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada Avusturya takımlarından St. Pölten’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius’u 2 yıllığına renklerine bağladığı ifade edildi. Kasımpaşa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Avusturya ligi ekiplerinden SKN St. Pölten takımının formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Caris, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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