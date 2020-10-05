Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.



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12. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı.

19. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Yusuf dönen topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti.

34. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde arka direkte Taylan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

35. dakikada sol taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek ceza yayına açıldı. Ceza yayı önünde topla buluşan Alan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf'un yerden pasını penaltı noktası yakınında Hajradinovic Aytaç'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.

44. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj yerden içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden şutunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti. 1-0

58. dakikada Marcao'nun pasında ceza sahası içine giren Falcao'nun sol çaprazdan yaptığı plase vuruş yandan auta gitti.

61. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Etebo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

72. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

87. dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta top dışarı çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Alan (Varga dk. 62), Yusuf (Pavelka dk. 86 ?), Hajradinovic (Sadiku dk. 67), Hodzic (Koita dk. 67)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Brecka, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Galatasaray: Fatih, Elabdollaoui, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Linnes dk. 74), Taylan (Donk dk. 90 ?), Etebo, Feghouli (Babel dk. 46), Arda (Falcao dk. 46), Belhanda (Emre Kılınç dk. 46, Diagne

Yedekler: Okan, Şener, Oğulcan, Muhammed Kerem Aktüroğlu, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ramazan (Kasımpaşa) Luyindama (Galatasaray)