Kartal’ın golcüsü Batshuayi, bu gece İstanbul’a geliyor

Beşiktaş’ın, Chelsea’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi bu gece İstanbul’a geliyor.

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı yıldız forvet Michy Batshuayi, bu gece İstanbul’da olacak. Chelsea ile bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisiyle Belçikalı futbolcunun 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın "Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta gelecek" demişti. Siyah-beyazlı yönetim de son evrak işlerini tamamlayarak, yıldız oyuncunun transferini noktaladı. Bu gece Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek olan Michy Batshuayi, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.