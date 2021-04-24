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Kartalda 6 eksik!

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Spor 24.04.2021, 15:43
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Kartalda 6 eksik!

Yarınki maçta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic ile sarı kart cezalısı Welinton'dan yararlanamayacak siyah-beyazlı ekibin 19 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

(Maçkolik)

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