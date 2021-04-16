Kartala Ankaragücü freni

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibi karşısında evinde 14 maç sonra kazanamadı. 17 Şubat 2002 tarihinde İnönü Stadı'nda Ersun Yanal yönetiminde Augustine ve Özgür Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanan Ankaragücü, bu tarihten sonra İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığı 12 lig ve 2 Türkiye Kupası maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. 14 maçta da rakibini yenmeyi başaran Beşiktaş, 19 yıl sonra Ankaragücü'ne sahasında puan kaptırdı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1. dakikada N'Kodou'nun ters kanada attığı uzun topu alan Rosier pasını ceza alanı içinde Oğuzhan'a çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Badji'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

4. dakikada pozisyonu incelemek için VAR'a giden hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktaya gelen N'Koudou'nun vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

25. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan son çizgiye inerek içeriği çevirdiği topa Ankaragücü savunması dokundu ve meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Mensah'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şut girişimine yine Ankaragücü savunması müdahale etti ve şuta fırsat vermeden topu uzaklaştırdı.

45. dakikada, Josef'in ara pasında topu alan Larin, ceza sahası içi sağ çaprazda çektiği şut, kaleci Korcan'dan döndü.

45+4. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın ceza alanı içine gönderdiği topta Kulusic, yaptığı ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

45'İlk yarı bitti

46'İkinci yarı başladı

52. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in ortasına altı pas içinde Kulusic ters kafa vuruşu yaptı ve topu ikinci kez kendi ağlarına gönderdi. 2-0

58. dakikada Ghezzal'ın ara pasında sağ çaprazdan ceza alanı içine sarkan Rosier, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya, Rosier'in Paintsil'e faul yaptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

61. dakikada Kitsiou'nun sağ taraftan kullandığı taç atışını Alper Potuk kafa ile içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza alanı çizgisi üzerinde Voca'nın gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top penaltı noktası üzerinde İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutuna Vida son anda kayarak müdahale etti ve top az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Paintsil, Roiser'i çalımlayarak ceza alanı içine girdi ve Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

65. dakikada beyaz noktaya gelen Paintsil, topu filelere gönderdi ve farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1

76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Larin'in kafa vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.

85. dakikada Alper'in pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Pinto, topu Emre Güral'a aktardı. Güral'ın sert vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Paintsil, kalecini sağından topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba (Necip dk. 84 ?), Josef de Souza, Ghezzal, N'Koudou (Gökhan Töre dk. 72), Oğuzhan ? (Mensah dk. 17, Dorukhan dk. 84 ?), Larin

Yedekler: Utku, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, N'Sakala, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo (Orkan Çınar dk. 74), Paintsil (Şahverdi Çetin dk. 90+7 ?), Badji (Voca dk. 32), Emre Güral (Erdi Dikmen dk. 90+6 ?)

Yedekler: Furkan, Alperen Babacan, Atila Turan, Pazdan, Lukasik, Ali Kaan

Teknik direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kulusic (dk. 45+4 k.k. ve 52 k.k.) (Beşiktaş), Paintsil (dk. 65 pen. ve 90+3 pen.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gökhan Töre (Beşiktaş), Geraldo, Sarlija (Ankaragücü)