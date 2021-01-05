Kartal zirveyi kaybetmek istemiyor

Kayserispor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Rizespor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar rakibine son 10 resmi maçta mağlup olmayıp 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef 3 puan. Kayserispor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kayıp yaşamayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Yarın Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak koltuğunu sağlama almak istiyor. Yarın saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.

Ghezzal forma giyebilecek

Beşiktaş’ta Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayseri’ye götürülmeyen Rachid Ghezzal, Rizespor karşısında forma giyebilecek. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun’a giden ve dün dönen Aboubakar’ın durumu ise belirsiz. Duygusal anlamda çöküş yaşayan golcü oyuncu, bu maçta oynamak isterse kadroya alınacak, istemezse dinlenmesi için müsaade edilecek. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in de form tutması için zaman gerekiyor. Bu 2 isim de Rizespor karşısında sahada olmayacak. Karadeniz ekibinde ise en önemli eksik Loic Remy. Uzun süredir sakatlığı bulunan yıldız oyuncu, Beşiktaş karşısında da olmayacak. Cezalı olan Yasin Pehlivan da forma giyemeyecek olan bir diğer isim. Fernando Boldrin’in ise durumu belirsiz.

Beşiktaş üstün

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başına geçtikten sonra ilk maçında Rizespor deplasmanında boy göstermişti. Beşiktaş o maçta 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazanmıştı. Sergen Yalçın bu kez Rizespor karşısına lider takımın hocası olarak çıkacak. Beşiktaş’ın son yıllarda Rizespor’a karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Son 10 resmi maçta rakibine yenilmeyen siyah-beyazlılar, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş’ın sahasına oynanan 24 karşılaşmada siyah-beyazlılar 15 kez kazanırken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Rizespor 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.