Kartal Sivas'ta uçamadı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
SİVASSPOR 1 - 0 BEŞİKTAŞ
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
50. dakikada Gradel'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
79. dakikada Aboubakar'ın pasında topla buluşan Rosier'in ortasında Cenk'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada Cenk'in pasında ceza sahasında Umut Meraş'ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski'nin şutunda kaleci Mert topu çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çicek
DG Sivassapor: Ali Şaşal, Goutas, Caner (Camara dk. 57), Erdoğan, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz (Appindangoye dk. 90+7 ?), Caicedo (Angelski dk. 36), Gradel (Ziya dk. 90+7 ?)
Yedekler: Emre, Muammer, Emre, Musa, Keita, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Umut Meraş dk. 64), Tayfur (Dele Alli dk. 76), Necip (Kerem dk. 76), Hadziahmetovic, Cenk (Ghezzal dk. 90 ?), N'Koudou (Muleka dk. 64), Aboubakar
Yedekler: Ersin, Tayyip, Hutchinson, Emrecan, Berkay
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie, Saiz (Sivasspor), Masuaku, Welinton (Beşiktaş)