Kartal şampiyonluğa uçuyor!

Süper Lig’in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar rahat ve etkili bir oyunla 7-0 kazandı. Gol yağmurunun 2. dakikada Akintola’nın kendi kalesine attığı golle başladığı maçta Beşiktaş’ın diğer gollerini Larin (4), N’Koudou ve Rıdvan Yılmaz kaydetti.

Baştan sona rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, 90 dakika boyunca Hatayspor kalesinde birçok pozisyondan da yararlanamadı.

Beşiktaş'tan Hatayspor karşısında sezon rekoru!

N’Koudou adalesindeki ağrı nedeniyle 43’te oyundan çıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın, Atiba’yı da devre arasında oyundan alarak tecrübeli futbolcuyu Galatasaray derbisi öncesinde dinlendirme fırsatı buldu.

Beşiktaş bu sonuçla 81 puana yükselerek son 3 haftaya elindeki avantajı büyüterek girdi. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.

Tüm maçların 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da oynanacağı ligin 40. haftasında lider Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda; Hatayspor ise Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.

63. SANİYEDE GOL PERDESİ AÇILDI

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, kazandığı kornerde golü de buldu. Ligin asist kralı Ghezzal’ın yaptığı ortaya Hataysporlu Akintola ön direkte ters vuruş yaparak topu kendi filelerine gönderdi. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti.

Bu golle bu sezon kendi kalesine 5. golünü atan Hatayspor, bu alanda ligin zirvesinde bulunuyor.

ART ARDA POZİSYONLAR KAÇTI

Öne geçen Beşiktaş’ın atakları hız kesmedi. Önce Nkoudou, ardından Ljajic ve Ghezzal’ın etkili şutlarında Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.

LARİN’DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

Öne geçtikten sonra farkı arttırmak adına Hatayspor kalesine akın akın giden Beşiktaş, 11. dakikada iki Kanadalı yıldızıyla skoru 2-0’a getirdi. Atiba’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Larin, kaleci Munir’in kapattığı köşeden topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı.

14. dakikada ise Vodafone Park’taki maçta skor 3-0’ı gösteriyordu. Rosier’in sağ kanattan yaptığı ortada Ljajic hiç bekletmeden Larin’i gördü. Kaleci Munir’in açıldığını gören Beşiktaşlı forvet, topu uzak köşeye göndererek kendisinin 2. golünü kaydetti.

HATAYSPOR 2-0’DAN SONRA TOPLANTI YAPTI!

Beşiktaş’ın etkili oyunu karşısında rakibi karşısında hiçbir varlık göstermeyen Hataysporlu futbolcular, yedikleri 2. golden sonra saha ortasında kısa bir toplantı yaptı.

LJAJIC 34’TE DİREKTEN DÖNDÜ

Dakikalar 34’ü gösterdiğinde 3. golünü asistini yapan Ljajic, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yerden çektiği şutta top kaleci Munir’in de müdahalesiyle direğe çarptı. Oyuna dönen topu konuk takım savunması uzaklaştırdı.

N’KOUDOU’NUN KARİYERİNDE BİR İLK

Maçın 38. dakikasında N'koudou farkı 4’e çıkarak golü kaydetti. Ghezzal’ın pasında topla ceza sahasına giren Fransız oyuncu topu sağ ayağıyla düzeltip sert bir şutla kaleci Munir’i 4. kez çaresiz bıraktı. Skoru 4-0 yapan N’koudou kariyerinde ilk kez 3 lig maçında üst üste gol atmayı başardı.

N’KOUDOU’NUN YERİNE GİREN RIDVAN DA ATTI

Golü attıktan 5 dakika sonra sakatlanan Kevin N’koudou’nun yerine oyuna Rıdvan Yılmaz girdi. Genç oyuncu sol kanattan ceza sahasına yaptığı koşuda Rosier’in pasında arka direkte topu filelere göndererek ilk yarının skorunu 5-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

YUSUF’UN HATASINI LARIN AFFETMEDİ

Oyuna ikinci yarının başında Billong’un yerine dahil olan Yusuf Abdioğlu, 55. dakikada Munir’e vermek istediği pasta top kısa kalınca araya Larin girdi. Kanadalı forvet, plase vuruşla takımının 6, kendisinin ise 3. golünü atarak durumu 6-0 yaptı.

LARIN DURMADI, BEŞİKTAŞ 7 YAPTI

Beşiktaş, Hatayspor karşısında ilk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. 65. dakikada savunmadan seken topu kontrol eden Dorukhan’dan pas alan Rosier, yerden kale önüne yaptığı sert ortada Larin’e kendisinin attığı 4. golde 2. asistini yaptı: 7-0.