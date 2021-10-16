Kartal, Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. hafta maçında karşı karşıya geldi, mücadelenin kazananı 3-2'lik skorla turuncu-lacivertliler oldu! Okaka ile 39'da öne geçen Başakşehir, 59'da Alex Teixeira'nın golüne engel olamadı. Oyuna 76'da giren Guldbrandsen 83'te Okaka'ya servisi yaptı 85'te skoru 3-1'e taşıdı. 90+1'de VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıyı Batshuayi gole çevirdi ve skor 3-2'ye geldi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Başakşehir bu sezonki üçüncü, Emre Belözoğlu dönemindeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş ise ikinci kez yenilirken 17 puanda kaldı.

ÖNEMLİ ANLAR

Başakşehir, 39. dakikada 1-0 öne geçti: Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert'in sektirdiği topu kale alanının hemen önündeki Okaka tamamladı. Turuncu-lacivertliler devrede soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Beşiktaş 58. dakikada eşitliği yakaladı: Epureanu'nun geri pasında Volkan Babacan ayağından aşan topu uzaklaştırmakta zorlandı. Bu sırada topu önünde bulan Alex Teixeira, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru iyi bir vuruş yaptı ve maça denge getirdi: 1-1

Başakşehir 82. dakikada Okaka ile bir kez daha öne geçti: Ani gelişen Başakşehir akınında sağ kanattan topu çok iyi taşıyan Guldbrandsen'in ortasına kale alanı önünde boş kalan Okaka dokundu ve skor 2-1'e geldi.

Ev sahibi ekip 84'te farkı 2'ye çıkardı: Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kapan Başakşehir bir kez daha çok hızlı şekilde dört kişiyle atağa çıktı. Berkay'ın sağ kanattan ortaya çıkardığı topu Visca penaltı noktası üzerinde kontrol edip geriye bıraktı. Gulbrandsen düşerken yaptığı yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1

89. dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topu alan Ghezzal rakibinden sıyrılmak isterken Lima'nın eline çarpan top için Hakem Atilla Karaoğlan'a izleme tavsiyesi geldi. Hakem pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldi. Pozisyonu tekrar tekrar izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. 90+1'de topun başına geçen Batshuayi düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 3-2