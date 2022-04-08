Kartal, Alanyaspor önünde 3 puan arıyor

Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda hedef, ligde 4 maç sonra galibiyete uzanmak.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, Farioli idaresinde iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor karşısında kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Evinde puan kaptırmadı

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş’ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal’ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Beşiktaş’ta 7 isim sınırda

Beşiktaş’ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Alanyaspor’da ise eksik isim bulunmuyor. Konuk takımda Emre Akbaba ve Efekan Bekiroğlu sarı kart sınırındaki isimler. Bu 2 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta ise Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Yarın Vodafone Park’ta saat 20.30’da oynanacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen olacak.