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Kartal: "3 puanla evimize gitmek istiyorduk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "3 puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı" dedi.

Spor 15.01.2022, 22:36
Kartal: "3 puanla evimize gitmek istiyorduk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "3 puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maçın ilk yarısına iyi başladıklarını ve 25, 30 dakika çok disiplinli oynadıklarını kaydetti.

30. dakikadan sonra Antalyaspor’un maça ortak olduğunu dile getiren Kartal, “İyi mücadele ortamında ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımda iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Antalyaspor üzerimize gelmeye başladı o ara. Yaptığımızı değişikliklerden sonra oyuna ortak olduk. Bazı bölümlerde oyunun kontrolünü elimize geçirdik, daha sonra gol geldi. Golden sonra da kalecimizin sakatlığından dolayı da mecburi değişiklikler yaptık” diye konuştu.

"3 puanla eve gitmek istiyorduk ama olmadı"

Antalya’ya kazanmak için geldiklerini ifade eden İsmail Kartal, “Her ne kadar eksik oyuncumuz olsa da biz Fenerbahçe futbol takımı olarak her zaman, her yerde kazanmak için sahaya çıkarız ama olmadı. Topla oynama yüzdelerinde rakipten üstünüz, pas yüzdemiz üstün, hücum anlamında üretken değildik. İyi olan tarafımız disiplinli oynadık. Savunma anlamında disiplinli oynadık. Bazı oyuncularımız büyük mücadeleler verdiler. Ferdi dörtlünün solunda ilk defa oynadı. Muhammed’i oyuna aldık elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 3 puanla evimize gitmeyi çok istiyorduk ama olmadı. Rakip takımı da tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Biz oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık” dedi.

"Daha iyi olacağız"

Kartal, Fenerbahçe’nin iyi yolda olacağının altını çizerek, ”Aramıza katılacak oyuncularla Fenerbahçe daha iyi olacaktır. Daha güçlü bir Fenerbahçe olarak sahada daha iyi sonuçlar alacağız” dedi.

"Berke’nin durumu"

Sakatlanarak oyundan çıkan Berke’nin durumunun sorulduğu Kartal, “Berke’nin durumu belli değil. Ciddi olup olmadığın yarın MR sonuçlarına göre belli olacak. İnşallah bir şey yoktur” açıklamasını yaptı.

"3 kulvarda mücadele ediyoruz"

Oyuncularının sakatlık ve hastalıktan dolayı yüzde yüz hazır olmadığını belirten Kartal, “Bazı oyuncuları mecburi değişiklik yaptık, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Topla oynuyoruz ama hücum bölgesinde üretken değiliz, kaleye daha fazla şut atmamız daha fazla orta yapmamız lazım. Ortayı da boşa değil arkadaşınla buluşturacak zamana ihtiyacımız var ama benim de öyle zamanım yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Zamanı da kendimiz oluşturacağız. Ufak ufak hücum organizasyonları olarak Fenerbahçe’yi istediğimiz yere getirmeye çalışacağız. Fenerbahçe şuan 3 kulvarda mücadele ediyor. Şuan Türkiye’de 3 kulvarda mücadele eden tek takım o da Fenerbahçe. O takımın o kadar da içi boş değil. Güçlü ve kaliteli oyuncular var. Ben bu takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Şuan belki ufak tefek aksaklıklar var ben kendim de dile getiriyorum. Açık açık söylüyorum her şey ortada görünüyor bunları düzeltmek bizim işimiz. Zamana ihtiyaç var ama zamanımız da yok” değerlendirmesini yaptı.

"Boş kağıda imza attım"

Bir gazetecinin "6 aylığına mı görevi kabul ettiniz, Löw ile devam edeceğiniz konuşuluyor, nedir durum?" sorusuna Kartal, “Fenerbahçe’ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Sezon sonuna kadar kaç yıl bizim aramızda öyle bir sorun olamaz. Fenerbahçe ihtiyacı olunca her dönem her zaman ben göreve davet edilirsem elimden gelenin en iyisin yaparım. Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil. Takımımızla ilgili en çabuk hızlı şekilde takımı toparlamak daha fazla başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz” cevabını verdi.

"3 şey üzerinde çalışıyorum"

Genel anlamda oyuncuların performansından memnun musunuz? sorusuna Kartal şu cevabı verdi:

"5-6 oyuncumuz gayet güzel müthiş performans ortaya koyuyor bazı oyuncularımızın performansları düşük olabilir. Son zamanlarda iyi sonuçlar gelmediği için bazı maçlarda da bu oyuncular demoralize oldular. 3 şeyle ilgileniyorum, oyuncularımızın psikolojik olarak motivasyonunun yukarı çekmeye çalışıyorum, özgüvenlerini kazanmalarını sağlamaya çalışıyorum. İki fizik olarak onları geliştirmeye çalışıyorum. 3 oyuncu sistemi olarak taktik olarak bir şekilde dizayn etmeye çalışıyorum. Bu arada da ben oyuncularımın 3 şey üzerinde yoğunlaşırken bunları başarabilirsem inşallah başarırım. Hedefim 3 puanın hangisini alırız kaç tanesini alırız bilemiyorum ama 3 kupada da mücadele ediyoruz.”

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