Karşıyaka’nın serisini Göztepe bitirdi

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 19. haftasında Göztepe’ye kaybederek 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırırken play-off hedefini de zora soktu.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol’un ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi hafta sonu oynanan İzmir derbisinde Göztepe Voleybol tarafından sonlandırıldı. Daha önce Sakarya Voleybol, Çiftlikköy Bld, Muratpaşa Bld, V.Bank, Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld ve AVR Atletik galibiyetleriyle play-off hattı için iddialı konuma gelen yeşil-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle çıktığı İzmir derbisinden mağlubiyetle ayrılarak hem play-off oynama şansını zora soktu hem de 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Yeşil-kırmızılıların bu yenilgi sonrası ilk 3 şansı kalmazken, 4’üncü olarak play-off’a katılmak için Muratpaşa ile yarışa girecek. Öte yandan Kaf-Kaf, gelecek hafta zirve yarışı veren İstanbul BBSK’yı evinde konuk edecek.