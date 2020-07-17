Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği
KARŞIYAKA TARAFTARI, 3. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARI İÇİN ANTALYA'YA GİDECEK OLAN KARŞIYAKA'YA SON ANTRENMAN ÖNCESİNDE TESİSLERE GİDEREK DESTEK VERDİ.
Karşıyaka taraftarı, 3. Lig Play-Off müsabakaları için Antalya’ya gidecek olan takımlarına, son antrenman öncesinde tesislere giderek destek verdi.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’u 5. sırada tamamlayarak Play-Off’a kalmıştı. 22 Temmuz’da Antalya’da oynanacak Play-Off maçları öncesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı takıma, taraftarları sürpriz yaptı. Karşıyakalı taraftarlar ellerinde meşalelerle İzmir’deki son antrenmanını yapan futbolculara destek verdi. Meşalerlerle geceyi aydınlatan taraftarlar, tezahüratlarla da gecenin sessizliğini bozdu. Karşıyakalı futbolcular da taraftarlara teşekkür ederek alkışlarla yanıt verdi.
Karşıyaka, yaptığı son antrenmanın ardından Antalya’ya giderek Belediye Derincespor maçı için kampa girecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
|03:47
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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