Karşıyakalı taraftarlardan depremzede çocuklar için bin 300 kaban

Karşıyakalı taraftarlar, depremzede çocuklar için ‘Küçük Bedenler Isınsın Ruhumuz Isınsın’ sloganıyla deprem bölgesine bin 300 çocuk kabanı yolladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karşıyakalı taraftarlar ilk günden bu yana bölgeye yardım için seferberliğe geçti. Yeşil-kırmızılı kulüple organizasyon içinde birçok yardım tırı ve kamyon bölgeye ulaştıran Karşıyakalı taraftarlar, son olarak da ‘Küçük Bedenler Isınsın Ruhumuz Isınsın’ sloganıyla deprem bölgesinde bulunan çocuklara bin 300 kaban yola çıkardı. Öte yandan birkaç taraftarın yardımları bizzat eliyle çocuklara vereceği öğrenildi.