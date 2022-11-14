Karşıyaka’dan lidere yakın markaj

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda konuk ettiği Amasyaspor FK’yı karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, 6 puan gerisinde olduğu lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nu adım adım takip etmeye devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, ligin 11. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda konuk ettiği Amasyaspor FK’yı Emre Gemici ve İhsan Furkan Deniz’in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da Yomraspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Karşıyaka, yeni bir galibiyet serisini başlatmış oldu. Böylece yeşil-kırmızılı ekip, lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 6 puan gerisinde bulunarak 2. sıradan takip etmeye devam ediyor. Bu hafta Ağrı 1970 deplasmanına gidecek olan yeşil-kırmızılılar, 4 Aralık Pazar günü konuk edeceği Yeni Mersin Yurdu müsabakasına kadar kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

Kaf-Kaf ikinci yarı açıldı

Karşıyaka’nın teknik patronu Erman Güraçar, geçtiğimiz hafta Yomraspor’a karşı kazanan takıma sadece kırmızı kart cezası sona eren kaleci Yusuf Balcıoğlu’nu ekledi. Sakatlıkları geçen İhsan Furkan Deniz ve Mustafa Aşan’ı yedek bırakan tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ilk yarısında işler yolunda gitmeyince 46. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Fatih Ergen’in yerine Mustafa Aşan’ı oyuna dahil ederken, Okan Baydemir’in yerine ise İhsan Furkan Deniz’i sahaya sürdü. Oyuncu değişikliklerinden sonra rakip kalede daha fazla görünen Karşıyaka, karşılaşmanın 64. dakikasında Emre Gemici’nin, 65. dakikasında ise İhsan Furkan Deniz’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Müsabakanın kalan dakikalarını rahat bir oyunla geçen Kaf-Kaf, maçın ikinci yarısında açıldı ve 3 puana uzanarak lideri yakından takip etmeye devam etti.