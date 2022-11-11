Karşıyaka’da Aşan, Deniz ve Balcıoğlu geri dönüyor

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’da sakatlıkları geçen Mustafa Aşan, Furkan İhsan Deniz ve Yomraspor müsabakasında kırmızı kart cezasını tamamlayan Yusuf Balcıoğlu da Amasyaspor maçıyla kadroya geri dönüyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’da, 1954 Kelkit Belediyespor maçında sakatlanan Mustafa Aşan ve Furkan İhsan Deniz, Erman Güraçar’ın forma şansı vermesi halinde Amasyaspor’a karşı sahada olabilecek. 9. hafta oynanan Kelkit Belediyespor maçında 4 oyuncusunu kaybeden yeşil-kırmızılılarda, Fatih Taşdelen ve Onur Kolay’ın tedavileri ise devam ediyor. Öte yandan Yusuf Balcıoğu, 1954 Kelkit Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını Yomrapor müsabakasında tamamlamış olurken, Fatih Ergen ise Yomraspor maçında aldığı darbeyle sakat oyuncular listesine adını yazdırmış oldu. Amasyaspor müsabakası öncesinde Karşıyaka’da Kerem Pala, Taha Yeşilbaş, Onur Kolay, Fatih Taşdelen ve Fatih Ergen’in sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri devam eden Onur Kolay (4) ve Fatih Taşdelen (3), bu sezon Karşıyaka’da 7 gole doğrudan katkı verdi.