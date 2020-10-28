Karşıyaka’da 2 pozitif vaka

Karşıyaka Spor Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 antrenörde pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 5 hafta sonunda 13 puanla lider konumunda bulunan Karşıyaka’ya korona virüs testi yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yapılan testler sonucu 1 futbolcu ve 1 antrenörde testlerin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. Karşıyaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuzun ve antrenörümüzün sağlık durumları detaylı takip altına alınmış, kendileri izole edilmiş ve gerekli tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.