Karşıyaka, ya "tamam" ya "devam" diyecek

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig’de konuk edeceği Şile Yıldızspor’u mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Karşıyaka puan alamaması halinde play-off iddiasını büyük oranda kaybedecek.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Karşıyaka, Şile Yıldızspor’u konuk edecek. Yarın saat 15.00’te İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Emre Korkmaz yönetecek. Korkmaz’ın yardımcılıklarını Hicri Yıldırım ve Enes Biroğlu yapacak.

Ligde 37 puanla 8. sırada bulunan Karşıyaka, play-off hattının 6 puan gerisinde yer alıyor. Ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyet göremeyen yeşil-kırmızılılar, ligde oynayacağı son 4 maçta kayıp yaşamak istemiyor. İzmir temsilcisi, mücadeleden galibiyetle ayrılamaması halinde az olan play-off şansını oldukça zora sokacak.

Şile Yıldızspor ise ligde 42 puanla play-off hattının 1 puan gerisinde bulunuyor.