Karşıyaka Voleybol, Çanakkale’de istediğini alamadı

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 12. hafta müsabakasında deplasmanda Çanakkale Belediyespor’la karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Lig’in 12. haftasında Çanakkale Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabaka Anafartalar Spor Salonu’nda oynandı ve yeşil-kırmızılılar, ilk 4 setinde 2-2 eşitlik sağlanınca 5. seti oynadı ve sahadan 3-2’lik skorla kaybederek ayrıldı. İzmir temsilcisi, Çanakkale’de kaybederek ligdeki 6. mağlubiyetini almış oldu.