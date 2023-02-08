Karşıyaka taraftarından 9 tır malzeme yardımı

Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları; deprem bölgesine 11 tır malzeme yolladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra bütün Türkiye gibi İzmir’deki yeşil-kırmızılı taraftarlar da seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye, ilaç, hijyen ürünleri ve gıda malzemeleri gibi birçok ürünün bulunduğu kolileri tırlara yükledi. 11 tır temel ihtiyaç malzemeleri gece saatlerinde İzmir’den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.

Öte yandan bu süreçte 36 kamyon ve kamyonet de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemeleriyle doldurulup yola çıkarıldı.