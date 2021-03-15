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Karşıyaka Spor Kulübü’ne yeni sponsor

Medicana International İzmir Hastanesi, Karşıyaka Spor Kulübü’ne sağlık alanında sponsor oldu. Başkan Turguy Büyükkarcı, gerçekleşen imza töreninde "İnşallah ihtiyacımız olmaz ama arkamızda böyle bir destek olduğunu bilmek bizim için değerli" ifadelerini kullandı.

Spor 15.03.2021, 16:03
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Karşıyaka Spor Kulübü’ne yeni sponsor

Medicana International İzmir Hastanesi, Karşıyaka Spor Kulübü’ne sağlık alanında sponsor oldu. Başkan Turguy Büyükkarcı, gerçekleşen imza töreninde "İnşallah ihtiyacımız olmaz ama arkamızda böyle bir destek olduğunu bilmek bizim için değerli" ifadelerini kullandı.

Medicana International İzmir Hastanesi, sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İzmir’in en eski spor kulüplerinden olan Karşıyaka Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmada imzalar, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Ulvi Ünal ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın yer aldığı törenle atıldı.

Sponsorluk anlaşmasının imzalandığı basın toplantısında konuşan Genel Müdür Dr. Mehmet Ulvi Ünal, "Biz İzmir Medicana Hastanesi olarak eylül ayında kapılarımızı hastalarımıza açtık. Açıldığımız günden bu yana İzmir’deki tüm spor kulüplerine ve sporculara aynı oranda destek vermeye çalışıyoruz. Bizim bu silsile içinde açık kalan bir halkamız kalmıştı, o da gönlümüzün büyük kısmının yanında olduğu Karşıyaka Spor Kulübü’ydü. Belki taraftarı olduğumuz birinci kulüpler farklı olabilir; fakat hepimizin kalbinde bir Karşıyakalılık mevcuttu. Bugün de sayın başkanın yakın ilgi, alaka ve desteği ile Medicana International İzmir Hastanesi’yle, Karşıyaka Spor Kulübü’nü çeşitli branşlardaki sporcu ve yönetici arkadaşlara sağlık alanında yardımcı olmak adına bir anlaşma imzalıyoruz. İnşallah sakatlık veya sıkıntı olmaz ve bu gerekçe ile bize de ihtiyaç olmaz. Ama tabii tüm sporcuların sağlık sorunlarında yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Büyükkarcı: "Oldukça değerli bir destek"

Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı da, "Medicana Hastanesi’ne, Karşıyaka Spor Kulübü’ne ve İzmir sporuna verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunarım. Bu tip destekler spor kulüpleri için çok önemli, biz bu duruma stratejik işbirliği diyoruz. Hem kulübümüz hem de Medicana Hastanesi’nin gelişimine karşılıklı destek olmak amacıyla yapılmış bir anlaşma. Ulvi Bey’in dediklerine katılıyorum, inşallah ihtiyacımız olmaz ama arkamızda böyle bir destek olduğunu bilmek ve hissetmek bizim için oldukça değerli bir durum. İzmir sporuna ve kulübümüze verdikleri destekler için Ulvi Bey’e ve tüm Medicana grubuna çok teşekkür ediyorum. Umuyorum uzun yıllar sürecek bir işbirliğinin de başlangıcı olur. İki taraf için de hayırlı ve bereketli bir anlaşma olması temenni ediyorum" diyerek anlaşmanın iki taraf içinde uzun ve güzel bir anlaşma olmasını istediğini ifade etti.
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