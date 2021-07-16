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Karşıyaka sahaya indi

Karşıyaka, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı. Yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Cüneyt Biçer, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Spor 16.07.2021, 21:05
Karşıyaka sahaya indi
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Karşıyaka, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı. Yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Cüneyt Biçer, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezonun startını verdi. Yeşil-kırmızılı ekip, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başlamış oldu. Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Biçer de takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da sezonun ilk antrenmanını saha kenarından takip etti.
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